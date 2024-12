Ospel prezentuje nową generację łączników Sonata Touch

Szronione szkło to synonim elegancji

„Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów łączników Sonata Touch jest szronione szkło, z którego zostały wykonane. Ten materiał nadaje im subtelnej estetyki, która idealnie komponuje się z minimalistycznymi, nowoczesnymi wnętrzami” mówi Beata Bandel z Działu Promocji Ospel S.A.

„Jednakże, Sonata Touch to nie tylko propozycja dla zwolenników prostych form. Delikatna tekstura szkła sprawia, że łączniki te wspaniale wpisują się również w klasyczne aranżacje, dodając im odrobiny współczesnego charakteru.” dodaje Beata Pandel

Jak przekształć swoje wnętrze z Ospel Sonata Touch?

Współczesne wnętrza wymagają nie tylko praktycznych rozwiązań, ale także elementów, które podkreślają indywidualny styl i dodają elegancji. Łączniki ścienne, choć często traktowane jako elementy jedynie użytkowe, mogą stać się prawdziwą ozdobą każdego pomieszczenia.

Czarna wersja dla miłośników wyrazistych akcentów

Ospel oferuje nowe ramki do Sonata Touch zarówno w wersji białej, jak i czarnej. Czarne łączniki to doskonały wybór dla osób, które pragną wprowadzić do swojego wnętrza bardziej wyraziste akcenty.

„Wsłuchujemy się w głosy naszych partnerów i klientów. Matowa czerń to odpowiedź na potrzeby zarówno projektantów wnętrz, jak i klientów detalicznych. Osoby te często chcą nadać swoim wnętrzom bardziej eleganckiego i luksusowego charakteru oraz podkreślić nowoczesny charakter pomieszczenia” dodaje Beata Pandel

Dlaczego warto wybrać nowe łączniki z serii Sonata Touch?

Łatwa obsługa: Intuicyjny i wygodny panel dotykowy umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem.

Wysoka jakość: Solidna konstrukcja i najwyższej jakości materiały gwarantują długą żywotność

-wymienia Beata Pandel

Sonata Touch to wybór dla wymagających

Ospel Sonata Touch to nie tylko łączniki, to element, który może całkowicie odmienić charakter każdego wnętrza. „Elegancki design, funkcjonalność i wysoka jakość wykonania sprawiają, że są one doskonałym wyborem dla osób, które cenią sobie zarówno estetykę, jak i praktyczność” podsumowuje Beata Pandel