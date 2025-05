Ospel S.A. – 100% polska jakość, od projektu po gotowy produkt!

„W OSPEL S.A. jesteśmy głęboko przywiązani do naszych polskich tradycji i jakości pracy, designu i produkcji” mówi Beata Pandel, specjalista ds. promocji OSPEL S.A. „Od lat rozwijamy naszą firmę w Polsce i z dumą możemy powiedzieć, że cały nasz asortyment powstaje w kraju. To dla nas powód do ogromnej satysfakcji i zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów jakości.”

Polska myśl techniczna i precyzyjne wykonanie – gwarancja jakości OSPEL.

Każdy element osprzętu elektroinstalacyjnego OSPEL – od najmniejszego łącznika, przez funkcjonalne gniazdko, aż po estetyczną ramkę – powstaje od A do Z w siedzibie firmy w Polsce. Oznacza to pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji, począwszy od fazy projektowania i badań prowadzonych przez własny dział B+R, aż po precyzyjny proces wytwarzania.

„Nasz własny dział Rozwoju, zlokalizowany w Polsce, jest sercem innowacji OSPEL S.A.,” dodaje Beata Pandel. „To tutaj rodzą się pomysły na nowe produkty i udoskonalane są istniejące rozwiązania. Dzięki temu mamy pewność, że oferujemy naszym klientom nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalny osprzęt, w pełni dostosowany do ich potrzeb.”

Wybierając OSPEL, wybierasz więcej niż produkt – wspierasz polską gospodarkę.

Decydując się na produkty OSPEL S.A., klienci i partnerzy biznesowi nie tylko zyskują gwarancję najwyższej jakości, ale również aktywnie wspierają polską gospodarkę. Każdy zakup to inwestycja w rodzime przedsiębiorstwo, tworzenie miejsc pracy w Polsce i wzmacnianie lokalnego rynku.

„Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym klientom i partnerom za ich zaufanie i wybór produktów OSPEL,” podkreśla Beata Pandel. „To dzięki Wam możemy się rozwijać i z dumą kontynuować naszą misję dostarczania 100% polskiej jakości, której możecie zaufać.”

OSPEL S.A. pozostaje wierna swoim wartościom, stawiając na jakość, innowacyjność i polskie know-how. Wybierając produkty OSPEL, wybierasz pewność, trwałość i wspierasz polską przedsiębiorczość.

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Specjalista ds. Promocji Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

32/6737106-110 wew. 333 kom. 668415406

O OSPEL S.A.:

OSPEL S.A. jest wiodącym polskim producentem osprzętu elektroinstalacyjnego, oferującym szeroką gamę produktów najwyższej jakości. Firma od lat dostarcza innowacyjne i bezpieczne rozwiązania dla domów, biur i przemysłu, ciesząc się zaufaniem klientów i profesjonalistów z branży. Jako polska firma z własnym działem Badań i Rozwoju oraz pełnym cyklem produkcyjnym w kraju, OSPEL S.A. gwarantuje 100% polską jakość.

