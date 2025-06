Nowa funkcja w popularnej serii osprzętu: inteligentne łączniki Wi-Fi już dostępne!

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc zaprezentować nową odsłonę serii Sonata Touch z funkcjonalnością Wi-Fi," komentuje Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A. "Wierzymy, że to odpowiedź na potrzeby współczesnego konsumenta, który ceni sobie nie tylko piękny design, ale przede wszystkim komfort i kontrolę. Nasze nowe łączniki Sonata Touch Wi-Fi to krok milowy w kierunku demokratyzacji inteligentnego domu. Umożliwiają one intuicyjne sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona, zarówno będąc w domu, jak i poza nim, co realnie podnosi jakość życia."

Nowe łączniki Ospel Sonata Touch Wi-Fi łączą minimalistyczny design szklanych paneli dotykowych z zaawansowaną technologią łączności bezprzewodowej. Użytkownicy zyskują możliwość:

Zdalnego sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca.

oświetleniem z dowolnego miejsca. Tworzenia harmonogramów i scen świetlnych, co przekłada się na wygodę i oszczędność energii.

i scen świetlnych, co przekłada się na wygodę i oszczędność energii. Integracji z aplikacjami mobilnymi producenta, ułatwiającymi zarządzanie systemem oświetlenia.

"Kluczową zaletą jest połączenie eleganckiego designu, który pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza – od stylu modern classic po industrialny – z prostotą instalacji," dodaje Beata Pandel. "Montaż jest zbliżony do standardowych łączników, co czyni Sonata Touch Wi-Fi dostępnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i dla osób planujących remont we własnym zakresie. To inteligentny detal, który naprawdę robi różnicę i przekształca zwykłe światło w smart oświetlenie, bez skomplikowanych systemów."

Rozszerzenie serii Sonata Touch o funkcjonalność Wi-Fi podkreśla zaangażowanie Ospel S.A. w dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i wyznaczają nowe standardy w branży elektroinstalacyjnej.

O firmie Ospel S.A.:

Ospel S.A. to renomowany polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Firma jest znana z innowacyjnych rozwiązań, wysokiej jakości produktów i dbałości o design, dostarczając kompletne systemy instalacyjne dla domów, biur i obiektów użyteczności publicznej.

https://www.ospel.pl/

Sonata Touch

Seria nowoczesnych łączników elektronicznych do sterowania oświetleniem, które zostały wyposażone w szklany panel dotykowy. Ich prosta, wręcz surowa bryła w połączeniu z naturalnymi materiałami takimi jak szkło, aluminium, kamień czy stal, idealnie wpisuje się w nowoczesną architekturę eleganckich pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

https://www.ospel.pl/osprzet-elektroinstalacyjny/seria-sonata-touch