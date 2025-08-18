Ospel S.A. wprowadza nowy kolor w serii Szafir – Kaszmirowy Beż
[Katowice, 18 sierpnia 2025 r.] – Ospel S.A., polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, poszerza ofertę swojej innowacyjnej serii Szafir o nowy odcień – Kaszmirowy Beż. To elegancki, naturalny kolor, który harmonijnie współgra z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, odpowiadając na potrzeby architektów, projektantów, inwestorów oraz wymagających klientów indywidualnych.
2025-08-18, 10:23

– Czas, by detale grały główną rolę. Kaszmirowy Beż w serii Szafir to nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie subtelnymi, naturalnymi tonami we wnętrzach. Chcemy, by osprzęt elektryczny był nie tylko funkcjonalnym elementem, ale też świadomym wyborem estetycznym – mówi Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Kolor, który współgra z przestrzenią

Kaszmirowy Beż inspirowany jest barwami ziemi – ciepły, miękki, a jednocześnie wyrafinowany. Doskonale pasuje do wnętrz w stylu japandi, soft loft, skandynawskim czy modern classic, gdzie priorytetem jest harmonia i spójność. Subtelny charakter koloru pozwala mu wtopić się w tło, nie dominując przestrzeni, a jedynie ją podkreślając.

W zgodzie z trendami

Współczesne wnętrza coraz częściej odchodzą od ostrych kontrastów i mocnych kolorów na rzecz odcieni o niskim nasyceniu, które sprzyjają tworzeniu spokojnej, wyważonej atmosfery. Kaszmirowy Beż doskonale wpisuje się w tę tendencję, stając się wyborem zarówno estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Praktyczna elegancja

Nowy odcień serii Szafir sprawdzi się w różnych przestrzeniach:

  • Sypialnie w piaskowych tonacjach – osprzęt wtapia się w otoczenie, nie odciągając uwagi od dekoracji.
  • Salony z elementami drewna i jasnych tynków – tworzy efekt materiałowej spójności.
  • Gabinet – sprzyja koncentracji i minimalizmowi.
  • Łazienki w beżowych lub naturalnych wykończeniach – zachowuje estetykę przy pełnej funkcjonalności.

Dla profesjonalistów i użytkowników

Architekci docenią jego neutralność i łatwość komponowania z innymi kolorami. Deweloperzy zyskają detal, który podnosi wartość inwestycji, a instalatorzy – produkt łatwy w montażu, spełniający oczekiwania nowoczesnego klienta.

Więcej: https://www.ospel.pl/kaszmirowy-bez-w-serii-szafir-design-ktory-wspolgra-z-wnetrzem

O Ospel S.A.
Ospel S.A. to jeden z czołowych polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma od ponad 70 lat dostarcza rozwiązania łączące design, jakość i innowacyjność, wspierając zarówno profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych w tworzeniu funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni.

https://www.ospel.pl/

Ospel Seria Szafir

https://www.ospel.pl/osprzet-elektroinstalacyjny/seria-szafir

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
ZAŁĄCZNIKI
montaz_kaszmir_lacznik_pojedynczy_i_potrojny_kuchnia_2.jpg montaz_kaszmir_lacznik_z_podswietleniem_biale_gniazdo_hermetyczne_lazienka_5-1200x505.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
OSPEL S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.