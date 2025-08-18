Ospel S.A. wprowadza nowy kolor w serii Szafir – Kaszmirowy Beż

– Czas, by detale grały główną rolę. Kaszmirowy Beż w serii Szafir to nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie subtelnymi, naturalnymi tonami we wnętrzach. Chcemy, by osprzęt elektryczny był nie tylko funkcjonalnym elementem, ale też świadomym wyborem estetycznym – mówi Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Kolor, który współgra z przestrzenią

Kaszmirowy Beż inspirowany jest barwami ziemi – ciepły, miękki, a jednocześnie wyrafinowany. Doskonale pasuje do wnętrz w stylu japandi, soft loft, skandynawskim czy modern classic, gdzie priorytetem jest harmonia i spójność. Subtelny charakter koloru pozwala mu wtopić się w tło, nie dominując przestrzeni, a jedynie ją podkreślając.

W zgodzie z trendami

Współczesne wnętrza coraz częściej odchodzą od ostrych kontrastów i mocnych kolorów na rzecz odcieni o niskim nasyceniu, które sprzyjają tworzeniu spokojnej, wyważonej atmosfery. Kaszmirowy Beż doskonale wpisuje się w tę tendencję, stając się wyborem zarówno estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Praktyczna elegancja

Nowy odcień serii Szafir sprawdzi się w różnych przestrzeniach:

Sypialnie w piaskowych tonacjach – osprzęt wtapia się w otoczenie, nie odciągając uwagi od dekoracji.

w piaskowych tonacjach – osprzęt wtapia się w otoczenie, nie odciągając uwagi od dekoracji. Salony z elementami drewna i jasnych tynków – tworzy efekt materiałowej spójności.

z elementami drewna i jasnych tynków – tworzy efekt materiałowej spójności. Gabinet – sprzyja koncentracji i minimalizmowi.

– sprzyja koncentracji i minimalizmowi. Łazienki w beżowych lub naturalnych wykończeniach – zachowuje estetykę przy pełnej funkcjonalności.

Dla profesjonalistów i użytkowników

Architekci docenią jego neutralność i łatwość komponowania z innymi kolorami. Deweloperzy zyskają detal, który podnosi wartość inwestycji, a instalatorzy – produkt łatwy w montażu, spełniający oczekiwania nowoczesnego klienta.

Więcej: https://www.ospel.pl/kaszmirowy-bez-w-serii-szafir-design-ktory-wspolgra-z-wnetrzem

O Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma od ponad 70 lat dostarcza rozwiązania łączące design, jakość i innowacyjność, wspierając zarówno profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych w tworzeniu funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni.

https://www.ospel.pl/

Ospel Seria Szafir

https://www.ospel.pl/osprzet-elektroinstalacyjny/seria-szafir