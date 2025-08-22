Energetab 2025 – co zaprezentuje lider rynku?

Ospel S.A. zaprezentuje swoją ofertę na stoisku nr 35 w hali wystawienniczej W. Wśród prezentowanych rozwiązań znajdzie się szereg nowości produktowych, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością i najwyższą jakością wykonania.

Energetab to dla Ospel nie tylko okazja do prezentacji produktów, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu z kluczowymi grupami odbiorców:

partnerami handlowymi , z którymi wspólnie rozwijamy dystrybucję i standardy obsługi,

, z którymi wspólnie rozwijamy dystrybucję i standardy obsługi, instalatorami , których doświadczenie i codzienna praktyka stanowią bezcenne źródło inspiracji,

, których doświadczenie i codzienna praktyka stanowią bezcenne źródło inspiracji, projektantami i architektami wnętrz, dzięki którym nasze produkty stają się integralną częścią nowoczesnych aranżacji.

– Energetab to dla nas doskonała okazja do wymiany doświadczeń i budowania relacji z wszystkimi, którzy współtworzą rynek elektroinstalacyjny. Uważnie wsłuchujemy się w głos partnerów, instalatorów i projektantów, aby nieustannie podnosić jakość i funkcjonalność naszej oferty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska i spotkania z zespołem Ospel – mówi Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji Ospel S.A.

Załączamy mapkę hali wystawienniczej, aby ułatwić gościom dotarcie do stoiska.

https://www.ospel.pl/ospel-sa-na-energetab-2025-zapraszamy-na-nasze-stoisko

O Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z wiodących polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego, obecny na rynku od ponad 70 lat. Firma specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań łączących nowoczesną technologię, funkcjonalność i design dopasowany do współczesnych trendów wnętrzarskich. Bogate portfolio obejmuje m.in. łączniki, gniazda, ramki, osprzęt multimedialny i rozwiązania inteligentnego domu. Ospel konsekwentnie stawia na jakość, innowacyjność oraz ścisłą współpracę z partnerami, instalatorami i projektantami.

https://www.ospel.pl/

O targach Energetab

Energetab to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej i elektroinstalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku gromadzi kilkuset wystawców z kraju i zagranicy oraz tysiące odwiedzających: przedstawicieli firm energetycznych, dystrybutorów, instalatorów i projektantów. To przestrzeń prezentacji innowacyjnych technologii, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

https://energetab.pl/