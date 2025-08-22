Energetab 2025 – co zaprezentuje lider rynku?
[Katowice 22 sierpnia 2025] W dniach 16–18 września 2025 roku w Bielsku-Białej odbędą się 38. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab – największe w Polsce wydarzenie branży elektroinstalacyjnej, gromadzące producentów, dystrybutorów i specjalistów z całego kraju.
Ospel S.A. zaprezentuje swoją ofertę na stoisku nr 35 w hali wystawienniczej W. Wśród prezentowanych rozwiązań znajdzie się szereg nowości produktowych, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością i najwyższą jakością wykonania.

Energetab to dla Ospel nie tylko okazja do prezentacji produktów, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu z kluczowymi grupami odbiorców:

  • partnerami handlowymi, z którymi wspólnie rozwijamy dystrybucję i standardy obsługi,
  • instalatorami, których doświadczenie i codzienna praktyka stanowią bezcenne źródło inspiracji,
  • projektantami i architektami wnętrz, dzięki którym nasze produkty stają się integralną częścią nowoczesnych aranżacji.

Energetab to dla nas doskonała okazja do wymiany doświadczeń i budowania relacji z wszystkimi, którzy współtworzą rynek elektroinstalacyjny. Uważnie wsłuchujemy się w głos partnerów, instalatorów i projektantów, aby nieustannie podnosić jakość i funkcjonalność naszej oferty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska i spotkania z zespołem Ospel – mówi Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji Ospel S.A.

Załączamy mapkę hali wystawienniczej, aby ułatwić gościom dotarcie do stoiska.

O Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z wiodących polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego, obecny na rynku od ponad 70 lat. Firma specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań łączących nowoczesną technologię, funkcjonalność i design dopasowany do współczesnych trendów wnętrzarskich. Bogate portfolio obejmuje m.in. łączniki, gniazda, ramki, osprzęt multimedialny i rozwiązania inteligentnego domu. Ospel konsekwentnie stawia na jakość, innowacyjność oraz ścisłą współpracę z partnerami, instalatorami i projektantami.

O targach Energetab

Energetab to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej i elektroinstalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku gromadzi kilkuset wystawców z kraju i zagranicy oraz tysiące odwiedzających: przedstawicieli firm energetycznych, dystrybutorów, instalatorów i projektantów. To przestrzeń prezentacji innowacyjnych technologii, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
