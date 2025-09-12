Lider rynku wprowadza nowe kolory w popularnej serii osprzętu elektroinstalacyjnego.

Nowe kolory w zgodzie z trendami

„Subtelna elegancja spotyka harmonię natury. To duet, który doskonale wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie i pozwala tworzyć przestrzenie pełne stylu i równowagi” – mówi Beata Pandel. Wprowadzając te dwa kolory, OSPEL otwiera drzwi do zupełnie nowych możliwości projektowych, dając architektom i projektantom narzędzia do kreowania wnętrz, które są nie tylko funkcjonalne, ale także odzwierciedlają współczesne poszukiwania estetyczne.

Kaszmir, barwa balansująca między ciepłymi beżami a chłodnymi szarościami, wprowadza do wnętrz atmosferę luksusowej prostoty i spokoju. To odcień ponadczasowy, który pięknie komponuje się z naturalnymi materiałami takimi jak drewno, szkło czy metal, a także zyskując szlachetność w połączeniu ze złotymi akcentami.

Zielony mat (szałwiowa zieleń) to z kolei odcień inspirowany naturą, przynoszący do wnętrz świeżość i ukojenie. Idealnie wpisuje się w popularne nurty biophilic design oraz styl skandynawski, tworząc harmonijne przestrzenie pełne życia, szczególnie w duecie z bielą i drewnem.

Połączenie stylu i funkcjonalności

Beata Pandel podkreśla, że połączenie kaszmiru i zielonego matu daje niezwykłe efekty, tworząc wyważony, ale zarazem wyrazisty duet. „Kaszmir stanowi neutralną bazę, podczas gdy szałwiowa zieleń wnosi oddech natury i subtelny akcent świeżości. Razem tworzą kompozycje, które są jednocześnie minimalistyczne i przytulne” – wyjaśnia.

Nowe kolory w serii As to nie tylko reakcja na trendy, ale także ich wyznaczanie. Są to barwy, które stają się inspiracją do tworzenia wnętrz, gdzie design spotyka się z funkcjonalnością i pięknem codzienności. Nowa oferta jest już dostępna, zachęcając profesjonalistów i klientów do eksperymentowania i tworzenia przestrzeni, które będą aktualne przez długie lata.

