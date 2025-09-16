Ruszają 38. targi ENERGETAB

Ospel S.A. na Targach ENERGETAB 2025: Nowości i umacnianie relacji z partnerami

Ospel S.A. ogłasza swoje uczestnictwo w 38. Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektroenergetyki ENERGETAB 2025 w Bielsku-Białej. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży w Europie, a dla firmy to doskonała okazja, aby zaprezentować swoje najnowsze produkty i wzmocnić relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Jak podkreśla Beata Pandel z Działu Promocji Ospel S.A., tegoroczne targi to znacznie więcej niż tylko ekspozycja produktów. „ENERGETAB to dla nas przede wszystkim szansa na spotkania i wymianę doświadczeń z najważniejszymi grupami naszych partnerów: instalatorami , architektami, projektantami wnętrz, oraz partnerami handlowymi. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie rozmowy pozwalają nam lepiej rozumieć potrzeby rynku i precyzyjnie dostosowywać do nich naszą ofertę”.

Na stoisku Ospel S.A. odwiedzający będą mogli zobaczyć innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, energooszczędne i estetyczne produkty elektroinstalacyjne. Firma zaprezentuje najnowsze serie włączników, gniazdek i inteligentnych systemów sterowania, które łączą w sobie funkcjonalność z unikalnym designem.

„Zainteresowanie naszą ofertą jest już bardzo wysokie, o czym świadczą liczne zapytania, które otrzymaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem targów. Z niecierpliwością czekamy na wszystkie interesujące rozmowy i nowe kontakty, które, jesteśmy pewni, zaowocują w przyszłości. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska i przekonania się, jak Ospel S.A. kształtuje przyszłość branży” – dodaje Beata Pandel.

Więcej informacji

https://www.ospel.pl/ospel-sa-na-energetab-2025-zapraszamy-na-nasze-stoisko

https://energetab.pl/