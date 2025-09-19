Ospel S.A. podsumowuje targi Energetab 2025
[BIELSKO-BIAŁA 19 września 2025]– Ospel S.A. podsumowuje swój udział w targach Energetab 2025, które były doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań z oferty producenta osprzętu elektroinstalacyjnego.
2025-09-19, 13:17

„Za nami intensywne i inspirujące dni targowe” – powiedziała Beata Pandel z Działu Promocji Ospel S.A. „Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy nasze nowoczesne rozwiązania – łączniki dotykowe Sonata Touch sterowane na Wi-Fi, które dają pełną kontrolę nad oświetleniem i sterowaniem roletami. Zastosowanie technologii Wi-Fi to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania z zakresu inteligentnego domu.”

Firma Ospel S.A. zaprezentowała również nowości w popularnej serii As, wprowadzając dwa nowe, eleganckie kolory: kaszmirowy i wyrazisty zielony mat. Nowe warianty kolorystyczne mają na celu uzupełnienie oferty produktowej i dostosowanie jej do najnowszych trendów w aranżacji wnętrz.

„Targi Energetab 2025 to dla nas nie tylko platforma do prezentacji innowacji, ale również możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami i partnerami biznesowymi” – dodała Beata Pandel. „Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i podzielili się swoimi wrażeniami. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!”

https://www.ospel.pl/

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
OSPEL S.A.
