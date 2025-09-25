OSPEL S.A. na Laboratorium Dobrej Marki w Gdańsku – Święto Designu
Katowice, 25 września 2025 r. – OSPEL S.A., wiodący producent osprzętu elektroinstalacyjnego, potwierdza swój udział w kolejnej edycji Laboratorium Dobrej Marki, które odbędzie się 7 października 2025 roku w Gdańsku. Spotkanie, skierowane do architektów i projektantów wnętrz, będzie wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania najnowszych rozwiązań marki.
Laboratorium Dobrej Marki to wydarzenie, które łączy czołowych producentów z profesjonalistami z branży projektowej. Dla OSPEL udział w tym wydarzeniu ma duże znaczenie i uważamy, że ten kontekst jest niezwykle ważny” – mówi Beata Pandel z Działu Promocji OSPEL S.A.

Pani Pandel podkreśla, że dla OSPEL priorytetem jest budowanie relacji z architektami i projektantami wnętrz, a Laboratorium Dobrej Marki to idealna do tego przestrzeń. „To wydarzenie, które pozwala nam na bezpośredni kontakt, słuchanie opinii i zrozumienie potrzeb rynku. Wymiana pomysłów i doświadczeń jest dla nas kluczowe, bo to właśnie dzięki nim możemy rozwijać nasze produkty i tworzyć rozwiązania, które są nie tylko funkcjonalne, ale także doskonale wpisują się w najnowsze trendy designu” – dodaje.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się w Hilton Gdańsk OSPEL zaprezentuje swoje najnowsze serie osprzętu, w tym rozwiązania inteligentnego domu. Uczestnicy będą mieli okazję do obejrzenia i przetestowania produktów, a także wzięcia udziału w inspirujących rozmowach z ekspertami marki.

Organizatorzy zapraszają wszystkich architektów i projektantów wnętrz z Pomorza do udziału w spotkaniu, które rozpocznie się 7 października o godzinie 9:30. Na gości czekają inspirujące prezentacje, pyszna kawa, lunch oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów branżowych. Bezpłatne miejsce można zarezerwować poprzez rejestrację na stronie internetowej Laboratorium Dobrej Marki.

