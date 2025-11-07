Lider rynku podsumowuje targi Warsaw Home & Contract 2025: Dialog z designerami kluczem do innowacji

Warsaw Home & Contract to jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, będące barometrem trendów w dziedzinach takich jak meblarstwo, armatura czy nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny. Dla Ospel S.A. udział w targach wykraczał poza standardową ekspozycję produktów – był to czas intensywnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Inspirujący głos branży Kluczowym aspektem tegorocznej obecności Ospel na targach była możliwość bezpośredniego dialogu z profesjonalistami, którzy na co dzień kształtują polskie i zagraniczne wnętrza.

"Targi Warsaw Home & Contract 2025 były dla nas niezwykle inspirującym doświadczeniem. To unikalna okazja do wsłuchania się w głos środowiska architektów i designerów, których opinia jest dla marki Ospel priorytetowa" – podsumowuje Beata Pandel z Działu Promocji Ospel S.A. "Bezpośrednie rozmowy z projektantami pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak ewoluują potrzeby współczesnego klienta. Dzięki temu możemy skutecznie przekładać bieżące, światowe trendy na język naszych produktów, tworząc osprzęt, który jest nie tylko funkcjonalny, ale stanowi integralny element nowoczesnego designu."

Nowe partnerstwa i perspektywy Efektem licznych spotkań podczas czterech dni targowych jest nawiązanie wielu wartościowych kontaktów biznesowych. Firma Ospel S.A. ogłosiła rozpoczęcie współpracy z nowym gronem architektów i studiów projektowych. Te synergie mają zaowocować w przyszłości rozwiązaniami, które jeszcze pełniej odpowiedzą na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku wnętrzarskiego.

Sukces tegorocznej edycji potwierdza, że obrany przez Ospel kierunek – łączenie zaawansowanej technologii elektroinstalacyjnej z wysmakowanym wzornictwem – idealnie wpisuje się w oczekiwania profesjonalistów i klientów indywidualnych.

O firmie Ospel S.A. Ospel S.A. to jeden z czołowych polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego z ponad 70-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment gniazd, łączników i akcesoriów, łącząc jakość, bezpieczeństwo i nowoczesny design.

https://www.ospel.pl/