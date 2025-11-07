Lider rynku podsumowuje targi Warsaw Home & Contract 2025: Dialog z designerami kluczem do innowacji
[Warszawa, 24 października 2025 r.] Tegoroczna edycja targów Warsaw Home & Contract 2025 zakończyła się dla firmy Ospel S.A. znaczącym sukcesem. Obecność na tym kluczowym wydarzeniu branżowym, skupiającym liderów designu, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz wyposażenia wnętrz, zaowocowała nie tylko prezentacją oferty, ale przede wszystkim nawiązaniem strategicznych partnerstw ze środowiskiem architektów i projektantów.
2025-11-07, 13:08

Warsaw Home & Contract to jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, będące barometrem trendów w dziedzinach takich jak meblarstwo, armatura czy nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny. Dla Ospel S.A. udział w targach wykraczał poza standardową ekspozycję produktów – był to czas intensywnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Inspirujący głos branży Kluczowym aspektem tegorocznej obecności Ospel na targach była możliwość bezpośredniego dialogu z profesjonalistami, którzy na co dzień kształtują polskie i zagraniczne wnętrza.

"Targi Warsaw Home & Contract 2025 były dla nas niezwykle inspirującym doświadczeniem. To unikalna okazja do wsłuchania się w głos środowiska architektów i designerów, których opinia jest dla marki Ospel priorytetowa"podsumowuje Beata Pandel z Działu Promocji Ospel S.A. "Bezpośrednie rozmowy z projektantami pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak ewoluują potrzeby współczesnego klienta. Dzięki temu możemy skutecznie przekładać bieżące, światowe trendy na język naszych produktów, tworząc osprzęt, który jest nie tylko funkcjonalny, ale stanowi integralny element nowoczesnego designu."

Nowe partnerstwa i perspektywy Efektem licznych spotkań podczas czterech dni targowych jest nawiązanie wielu wartościowych kontaktów biznesowych. Firma Ospel S.A. ogłosiła rozpoczęcie współpracy z nowym gronem architektów i studiów projektowych. Te synergie mają zaowocować w przyszłości rozwiązaniami, które jeszcze pełniej odpowiedzą na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku wnętrzarskiego.

Sukces tegorocznej edycji potwierdza, że obrany przez Ospel kierunek – łączenie zaawansowanej technologii elektroinstalacyjnej z wysmakowanym wzornictwem – idealnie wpisuje się w oczekiwania profesjonalistów i klientów indywidualnych.

O firmie Ospel S.A. Ospel S.A. to jeden z czołowych polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego z ponad 70-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment gniazd, łączników i akcesoriów, łącząc jakość, bezpieczeństwo i nowoczesny design.

https://www.ospel.pl/

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
ZAŁĄCZNIKI
1000015784.jpg 1000015782.jpg 1000015785.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
OSPEL S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.