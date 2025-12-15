Ospel zamyka rok 2025: milionowe zasięgi wideo, wsparcie AI i nowości w duchu Smart Home
Ospel S.A., czołowy polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, podsumowuje rok 2025, wskazując na rekordowe wzrosty w kanałach cyfrowych oraz wdrożenie nowoczesnych narzędzi wsparcia klienta. Firma odnotowała blisko 94-procentowy wzrost oglądalności materiałów wideo, osiągając 1,9 miliona wyświetleń, oraz zintegrowała serwis internetowy z Wirtualnym Asystentem AI. Równolegle Spółka zmodernizowała ofertę produktową, wprowadzając rozwiązania z zakresu automatyki domowej oraz nową paletę barw inspirowaną naturą.
2025-12-15, 07:00

Mijający rok upłynął w Ospel S.A. pod znakiem intensywnej cyfryzacji komunikacji z instalatorami oraz klientami indywidualnymi. Największą dynamikę odnotowano na firmowym kanale YouTube, który stał się kluczową platformą edukacyjną marki. W 2025 roku opublikowane materiały instruktażowe i poradnikowe wygenerowały łącznie 1,9 miliona wyświetleń, co stanowi wzrost o 93% r/r. Baza stałych odbiorców kanału podwoiła się, osiągając poziom 5,7 tys. subskrybentów (wzrost o 2,8 tys.). Analitycy spółki zwracają uwagę na wysoki wskaźnik zaangażowania – liczba polubień wzrosła o ponad 663%, a materiały były udostępniane przez użytkowników ponad 1,4 tys. razy, co potwierdza zapotrzebowanie rynku na merytoryczną wiedzę techniczną.

Równolegle do działań w social mediach, Ospel S.A. zmodernizował swoją witrynę internetową, kładąc nacisk na automatyzację obsługi. Do serwisu wprowadzono Wirtualnego Asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który wspiera użytkowników w doborze osprzętu i weryfikacji parametrów technicznych w czasie rzeczywistym. Ofertę wsparcia uzupełniono o rozbudowaną sekcję pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz bloki wiedzy, co ma na celu usprawnienie pracy projektantów i elektroinstalatorów.

Analiza wyników za rok 2025 wyraźnie pokazuje, że rynek oczekuje od producenta nie tylko niezawodnego produktu, ale także szybkiego dostępu do wiedzy technicznej. Skokowy wzrost zainteresowania naszymi materiałami wideo oraz pozytywny odbiór narzędzi AI utwierdzają nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek. Łączymy tradycyjną, polską jakość produkcji z nowoczesnym podejściem do obsługi klienta i wsparcia partnerów biznesowychkomentuje Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Rozwój technologiczny szedł w parze z istotnymi zmianami w portfolio produktowym, które w 2025 roku podążało za trendami biophilic design i japandi. Odpowiadając na modę na "kolory ziemi", firma wprowadziła matowe wykończenia do swoich kluczowych kolekcji. Seria As zyskała odcienie Kaszmiru i Zielonego Matu, a seria Sonata – Kaszmir oraz z uznaniem architektów spotkał się Biały Mat. Spójność ofertową zapewniono również w serii Szafir, wzbogacając ją o Kaszmirowy Beż.

Firma postawiła także na rozwój technologii Smart Home i funkcjonalność. Na rynek trafiła linia Sonata Touch Wi-Fi, umożliwiająca sterowanie oświetleniem i roletami z poziomu aplikacji bez konieczności ingerencji w strukturę ścian, oraz nowoczesne moduły ładowarek USB A+C w topowych seriach, dostosowane do najnowszych standardów elektroniki użytkowej.

Działania te, w połączeniu z zacieśnieniem współpracy ze środowiskiem architektów i branżą instalatorską oraz pełną kontrolą procesu produkcyjnego w Polsce, pozwoliły na umocnienie pozycji marki w segmencie osprzętu elektroinstalacyjnego.

O FIRMIE

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment łączników, gniazd, przedłużaczy oraz akcesoriów, łącząc nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Wszystkie produkty marki powstają w oparciu o krajowe zaplecze projektowe i produkcyjne, spełniając rygorystyczne normy jakościowe.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Beata Pandel Specjalista ds. Promocji Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

32/6737106-110 wew. 333 668415406

www.ospel.pl

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
OSPEL S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.