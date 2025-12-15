Ospel zamyka rok 2025: milionowe zasięgi wideo, wsparcie AI i nowości w duchu Smart Home

Mijający rok upłynął w Ospel S.A. pod znakiem intensywnej cyfryzacji komunikacji z instalatorami oraz klientami indywidualnymi. Największą dynamikę odnotowano na firmowym kanale YouTube, który stał się kluczową platformą edukacyjną marki. W 2025 roku opublikowane materiały instruktażowe i poradnikowe wygenerowały łącznie 1,9 miliona wyświetleń, co stanowi wzrost o 93% r/r. Baza stałych odbiorców kanału podwoiła się, osiągając poziom 5,7 tys. subskrybentów (wzrost o 2,8 tys.). Analitycy spółki zwracają uwagę na wysoki wskaźnik zaangażowania – liczba polubień wzrosła o ponad 663%, a materiały były udostępniane przez użytkowników ponad 1,4 tys. razy, co potwierdza zapotrzebowanie rynku na merytoryczną wiedzę techniczną.

Równolegle do działań w social mediach, Ospel S.A. zmodernizował swoją witrynę internetową, kładąc nacisk na automatyzację obsługi. Do serwisu wprowadzono Wirtualnego Asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który wspiera użytkowników w doborze osprzętu i weryfikacji parametrów technicznych w czasie rzeczywistym. Ofertę wsparcia uzupełniono o rozbudowaną sekcję pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz bloki wiedzy, co ma na celu usprawnienie pracy projektantów i elektroinstalatorów.

– Analiza wyników za rok 2025 wyraźnie pokazuje, że rynek oczekuje od producenta nie tylko niezawodnego produktu, ale także szybkiego dostępu do wiedzy technicznej. Skokowy wzrost zainteresowania naszymi materiałami wideo oraz pozytywny odbiór narzędzi AI utwierdzają nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek. Łączymy tradycyjną, polską jakość produkcji z nowoczesnym podejściem do obsługi klienta i wsparcia partnerów biznesowych – komentuje Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Rozwój technologiczny szedł w parze z istotnymi zmianami w portfolio produktowym, które w 2025 roku podążało za trendami biophilic design i japandi. Odpowiadając na modę na "kolory ziemi", firma wprowadziła matowe wykończenia do swoich kluczowych kolekcji. Seria As zyskała odcienie Kaszmiru i Zielonego Matu, a seria Sonata – Kaszmir oraz z uznaniem architektów spotkał się Biały Mat. Spójność ofertową zapewniono również w serii Szafir, wzbogacając ją o Kaszmirowy Beż.

Firma postawiła także na rozwój technologii Smart Home i funkcjonalność. Na rynek trafiła linia Sonata Touch Wi-Fi, umożliwiająca sterowanie oświetleniem i roletami z poziomu aplikacji bez konieczności ingerencji w strukturę ścian, oraz nowoczesne moduły ładowarek USB A+C w topowych seriach, dostosowane do najnowszych standardów elektroniki użytkowej.

Działania te, w połączeniu z zacieśnieniem współpracy ze środowiskiem architektów i branżą instalatorską oraz pełną kontrolą procesu produkcyjnego w Polsce, pozwoliły na umocnienie pozycji marki w segmencie osprzętu elektroinstalacyjnego.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment łączników, gniazd, przedłużaczy oraz akcesoriów, łącząc nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Wszystkie produkty marki powstają w oparciu o krajowe zaplecze projektowe i produkcyjne, spełniając rygorystyczne normy jakościowe.

