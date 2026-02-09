Seria Sonata w nowym wydaniu – Ospel stawia na „Szary Grafit”

Wprowadzenie koloru „Szary grafit” to kolejny krok w rozwoju serii Sonata, cenionej za swoją geometryczną formę i funkcjonalność. Nowa barwa charakteryzuje się głębokim, matowym odcieniem, który doskonale koresponduje z popularnymi materiałami wykończeniowymi, takimi jak beton architektoniczny, naturalne drewno, cegła czy szkło. Jest to propozycja dla inwestorów i projektantów poszukujących detali, które są wyraziste, a jednocześnie nie dominują optycznie przestrzeni.

Nowa kolorystyka obejmuje pełne spektrum funkcjonalne serii. W ofercie „Szary grafit” dostępne są zarówno standardowe łączniki (w tym modele dwugrupowe i potrójne), jak i zaawansowane mechanizmy sterujące oświetleniem (ściemniacze) oraz roletami. Asortyment uzupełniają gniazda wtyczkowe, w tym modele bryzgoszczelne (IP44) dedykowane do łazienek i kuchni, a także gniazda multimedialne.

Podobnie jak w przypadku pozostałych wariantów serii Sonata, elementy w kolorze grafitowym można dowolnie konfigurować w ramkach wielokrotnych (od pojedynczej do pięciokrotnej). Pozwala to na estetyczne zgrupowanie osprzętu w jednym miejscu, zachowując spójność wizualną całej instalacji.

Komentarz eksperta:

„Obserwujemy wyraźny zwrot w trendach wnętrzarskich w stronę barw natury i stonowanych szarości. Klienci coraz częściej poszukują osprzętu, który będzie spójnym elementem tła, a nie kontrastowym punktem na ścianie. »Szary grafit« w serii Sonata to nasza odpowiedź na te potrzeby – to kolor uniwersalny, ale posiadający nowoczesny, techniczny sznyt, który świetnie odnajduje się zarówno w surowych loftach, jak i ciepłych, skandynawskich sypialniach.” —Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji, Ospel S.A.

Produkty z serii Sonata w kolorze „Szary grafit” są już dostępne w dystrybucji. Całość asortymentu produkowana jest w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i dostępność serwisu.

O firmie Ospel S.A.:

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment łączników i gniazd, wtyczek, puszek oraz innych akcesoriów elektroinstalacyjnych. Produkty marki Ospel, wytwarzane w Polsce, wyróżniają się wysoką jakością, nowoczesnym wzornictwem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Specjalista ds. Promocji

Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

32/6737106-110 wew. 333

www.ospel.pl