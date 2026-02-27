Polska marka prezentuje nowości technologiczne na Laboratorium Dobrej Marki w Warszawie
[WARSZAWA, 27 lutego] 25 lutego w warszawskim hotelu Nobu odbyła się kolejna edycja wydarzenia branżowego Laboratorium Dobrej Marki. Firma Ospel S.A., czołowy producent osprzętu elektroinstalacyjnego, zaprezentowała tam swoje najnowsze rozwiązania dla sektora projektowego. W centrum uwagi znalazły się systemy inteligentnego domu oraz nowości kolorystyczne w obrębie uznanej na rynku serii Sonata.
Wydarzenie w warszawskim hotelu Nobu zgromadziło przede wszystkim architektów oraz projektantów wnętrz, poszukujących innowacyjnych i estetycznych rozwiązań do realizacji swoich projektów. Na stoisku firmy Ospel S.A. zaprezentowano produkty łączące autorski polski design z nowoczesną technologią. Odwiedzający profesjonaliści mieli okazję zapoznać się z funkcjonalnością poszczególnych linii osprzętu oraz skonsultować możliwości ich technicznego wykorzystania w różnorodnych aranżacjach przestrzennych i architektonicznych.

Największe zainteresowanie odwiedzających wzbudziły serie Sonata Touch oraz Sonata Touch Wi-Fi. Są to rozwiązania wpisujące się w rosnący rynkowy trend inteligentnego zarządzania domem (Smart Home), pozwalające na zintegrowane sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami z poziomu szklanych paneli dotykowych i aplikacji Tuya. Dodatkowo, podczas wydarzenia zaprezentowano nową linię kolorystyczną – Szary Grafit – rozszerzającą ofertę klasycznej serii Sonata. Wprowadzenie tego wykończenia to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie projektantów na osprzęt w stonowanych, ciemnych barwach.

Obecność na tego typu wydarzeniach branżowych pozwala na bezpośrednią weryfikację potrzeb rynku projektowego. – Cieszy nas rosnące zainteresowanie polskim designem i konkretne pytania o parametry techniczne naszych produktów. Aktywność architektów i projektantów podczas spotkań w Warszawie potwierdza, że rozwiązania takie jak Sonata Touch czy nowe wykończenia kolorystyczne trafnie odpowiadają na potrzeby współczesnych inwestycji. Pozostajemy otwarci na dalszy dialog merytoryczny i zachęcamy do kontaktu pracownie poszukujące niezawodnego osprzętu – podsumowuje Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym łączniki, gniazda, przedłużacze oraz systemy inteligentnego zarządzania domem, łącząc zaawansowaną technologię produkcji z nowoczesnym i docenianym wzornictwem.

