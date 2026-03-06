Ospel S.A. zaprezentuje innowacje Smart Home i nowoczesny design na targach Light + Building 2026 we Frankfurcie

Targi we Frankfurcie nad Menem to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń dla sektora technologii budynkowych i oświetlenia. Ospel S.A. przedstawi tam swoje portfolio produktowe, dedykowane przede wszystkim architektom oraz projektantom z branży interior design. Ekspozycja skupi się na rozwiązaniach łączących wysoką estetykę z zaawansowaną technologią, które stanowią funkcjonalne i wizualne uzupełnienie nowoczesnych aranżacji.

Odwiedzający stoisko firmy będą mogli zapoznać się z szeroką gamą nowoczesnego osprzętu elektroinstalacyjnego. Kluczowym elementem prezentacji będą systemy inteligentnego zarządzania budynkiem. Rozwiązania te umożliwiają zintegrowane sterowanie oświetleniem i automatyką, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na systemy Smart Home w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych.

Obecność na międzynarodowych targach to dla polskiego producenta krok w stronę umacniania pozycji na rynku europejskim. – Udział w targach Light + Building to dla nas doskonała okazja do zaprezentowania produktów, w których design spotyka się z najwyższą funkcjonalnością. Chcemy pokazać rozwiązania stanowiące przysłowiową „kropkę nad i” w każdym dopracowanym wnętrzu. Nasza ekspozycja udowadnia, że innowacje są na wyciągnięcie ręki – począwszy od nowoczesnego osprzętu, a skończywszy na zaawansowanych, inteligentnych systemach zarządzania budynkiem – zapowiada Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Ospel zaprasza do Hal1 11.1 na stoisko C93