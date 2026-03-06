Ospel S.A. zaprezentuje innowacje Smart Home i nowoczesny design na targach Light + Building 2026 we Frankfurcie
W dniach 8-13 marca 2026 roku polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, firma Ospel S.A., weźmie udział w międzynarodowych targach Light + Building we Frankfurcie nad Menem. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania rozwiązań z zakresu inteligentnego zarządzania budynkiem oraz nowoczesnego wzornictwa, skierowanych do profesjonalistów z branży wnętrzarskiej i oświetleniowej.
2026-03-06, 06:01

Targi we Frankfurcie nad Menem to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń dla sektora technologii budynkowych i oświetlenia. Ospel S.A. przedstawi tam swoje portfolio produktowe, dedykowane przede wszystkim architektom oraz projektantom z branży interior design. Ekspozycja skupi się na rozwiązaniach łączących wysoką estetykę z zaawansowaną technologią, które stanowią funkcjonalne i wizualne uzupełnienie nowoczesnych aranżacji.

Odwiedzający stoisko firmy będą mogli zapoznać się z szeroką gamą nowoczesnego osprzętu elektroinstalacyjnego. Kluczowym elementem prezentacji będą systemy inteligentnego zarządzania budynkiem. Rozwiązania te umożliwiają zintegrowane sterowanie oświetleniem i automatyką, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na systemy Smart Home w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych.

Obecność na międzynarodowych targach to dla polskiego producenta krok w stronę umacniania pozycji na rynku europejskim. – Udział w targach Light + Building to dla nas doskonała okazja do zaprezentowania produktów, w których design spotyka się z najwyższą funkcjonalnością. Chcemy pokazać rozwiązania stanowiące przysłowiową „kropkę nad i” w każdym dopracowanym wnętrzu. Nasza ekspozycja udowadnia, że innowacje są na wyciągnięcie ręki – począwszy od nowoczesnego osprzętu, a skończywszy na zaawansowanych, inteligentnych systemach zarządzania budynkiemzapowiada Beata Pandel, Specjalista ds. Promocji w Ospel S.A.

Ospel zaprasza do Hal1 11.1 na stoisko C93

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
OSPEL S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.