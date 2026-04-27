Ospel S.A. poszerza serię osprzętu Aria o szklane, owalne ramki o matowym wykończeniu
[KATOWICE, 27 kwietnia 2026] Firma Ospel S.A., polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, wprowadza na rynek nowe warianty produktów w ramach serii Aria. Oferta została rozbudowana o szklane, owalne ramki zewnętrzne dostępne w matowej bieli i czerni. Nowość stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie architektów i inwestorów na osprzęt o łagodnych liniach i wykończeniu typu „soft touch”.
2026-04-27, 08:03

Nowe ramki z serii Aria wykonano z wysokiej jakości matowego szkła, które charakteryzuje się podwyższoną trwałością oraz odpornością na zarysowania i odbarwienia w czasie. „Zastosowana powłoka praktycznie niweluje problem powstawania widocznych odcisków palców, co ułatwia utrzymanie osprzętu w czystości, szczególnie w intensywnie użytkowanych przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.” Podkreśla Beata Pandel z Działu Promocji Ospel S.A. Ponadto, matowa powierzchnia subtelnie rozprasza światło, zapobiegając powstawaniu ostrych, niepożądanych refleksów na ścianach.

„Wprowadzenie owalnego kształtu ramek jest dostosowaniem oferty producenta do aktualnych trendów w architekturze wnętrz, w tym nurtu „organic modernism”, który odchodzi od kanciastych form na rzecz zaokrągleń i łagodnych linii.” dodaje  Beata Pandel.

Dwa warianty kolorystyczne pozwalają na wszechstronne zastosowanie osprzętu: białe modele („White minimal”) sprawdzają się w jasnych wnętrzach skandynawskich i minimalistycznych, natomiast czarne, matowe ramki dedykowane są aranżacjom loftowym, industrialnym oraz przestrzeniom w stylu modern classic.

Modułowa konstrukcja serii Aria umożliwia wymianę samych ramek zewnętrznych, co pozwala na szybką modyfikację estetyki instalacji elektrycznej bez konieczności przeprowadzania prac remontowych. „Dla inwestorów preferujących tradycyjne, geometryczne formy, nasza firma utrzymała w ofercie również klasyczne, kwadratowe ramki szklane. Kompatybilność rozwiązań w ramach szerokiego portfolio marki – obejmującego także serie Sonata, Sonata Touch czy Impresja – zapewnia pełną swobodę projektową na każdym etapie wykańczania inwestycji.” Podsumowuje Beata Pandel

O FIRMIE OSPEL S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroką gamę gniazd, wyłączników i akcesoriów, łącząc nowoczesne rozwiązania technologiczne z estetycznym wzornictwem, niezawodnością oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Beata Pandel
Specjalista ds. Promocji
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
