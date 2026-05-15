Ospel S.A. zaprezentuje nowe warianty kolorystyczne osprzętu podczas Laboratorium Dobrej Marki w Poznaniu
19 maja 2026 roku w poznańskim centrum Concordia Design odbędzie się wydarzenie z cyklu Laboratorium Dobrej Marki. W trakcie spotkania firma Ospel S.A. przedstawi nowoczesną kolorystykę swoich wiodących serii osprzętu elektroinstalacyjnego: Sonata, Aria oraz Sonata Touch.
2026-05-15, 14:55

Wydarzenie, którego start zaplanowano na godzinę 9:30, jest skierowane do architektów,
projektantów oraz dekoratorów wnętrz. Stanowi ono platformę wymiany wiedzy o aktualnych
rozwiązaniach rynkowych oraz ułatwia bezpośredni kontakt projektantów z producentami
wyposażenia. Głównym punktem obecności Ospel S.A. w Poznaniu będzie prezentacja
zaktualizowanej palety barw dla popularnych linii gniazd i łączników.


Ekspozycja skupi się na seriach Sonata, Aria i Sonata Touch. Wprowadzenie nowych
wykończeń kolorystycznych to odpowiedź firmy na zmieniające się trendy w architekturze
wnętrz, umożliwiająca bardziej precyzyjne dopasowanie osprzętu do różnorodnych koncepcji
projektowych - od przestrzeni klasycznych po nowoczesne i minimalistyczne.
- "Udział w Laboratorium Dobrej Marki to dla nas doskonała okazja do bezpośrednich rozmów
z architektami. Prezentując nową kolorystykę w seriach Sonata, Aria i Sonata Touch,
chcemy pokazać rozwiązania, które łączą funkcjonalność z aktualnymi wymogami
estetycznymi rynku" - komentuje Beata Pandel, Prokurent w firmie Ospel S.A.


Rejestracja na wydarzenie dla architektów prowadzona jest drogą elektroniczną pod
adresem: https://rejestracje.laboratoriumdobrejmarki.pl/LDM_Poznan_19_05_2026.

O firmie Ospel S.A.
Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z
ponad 60-letnią tradycją. Firma posiada w swoim portfolio szeroki asortyment produktów, w
tym łączniki, gniazda, puszki montażowe oraz przedłużacze. Produkcja opiera się na
własnym zapleczu konstrukcyjnym i technologicznym zlokalizowanym w Wierbce.


Kontakt dla mediów:
Beata Pandel
Prokurent
Ospel S.A.
promocja@ospel.com.pl
Tel.: 32/67 37 106-110
www.ospel.pl

