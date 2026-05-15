Ospel S.A. zaprezentuje nowe warianty kolorystyczne osprzętu podczas Laboratorium Dobrej Marki w Poznaniu

Wydarzenie, którego start zaplanowano na godzinę 9:30, jest skierowane do architektów,

projektantów oraz dekoratorów wnętrz. Stanowi ono platformę wymiany wiedzy o aktualnych

rozwiązaniach rynkowych oraz ułatwia bezpośredni kontakt projektantów z producentami

wyposażenia. Głównym punktem obecności Ospel S.A. w Poznaniu będzie prezentacja

zaktualizowanej palety barw dla popularnych linii gniazd i łączników.



Ekspozycja skupi się na seriach Sonata, Aria i Sonata Touch. Wprowadzenie nowych

wykończeń kolorystycznych to odpowiedź firmy na zmieniające się trendy w architekturze

wnętrz, umożliwiająca bardziej precyzyjne dopasowanie osprzętu do różnorodnych koncepcji

projektowych - od przestrzeni klasycznych po nowoczesne i minimalistyczne.

- "Udział w Laboratorium Dobrej Marki to dla nas doskonała okazja do bezpośrednich rozmów

z architektami. Prezentując nową kolorystykę w seriach Sonata, Aria i Sonata Touch,

chcemy pokazać rozwiązania, które łączą funkcjonalność z aktualnymi wymogami

estetycznymi rynku" - komentuje Beata Pandel, Prokurent w firmie Ospel S.A.



Rejestracja na wydarzenie dla architektów prowadzona jest drogą elektroniczną pod

adresem: https://rejestracje.laboratoriumdobrejmarki.pl/LDM_Poznan_19_05_2026.

O firmie Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z

ponad 60-letnią tradycją. Firma posiada w swoim portfolio szeroki asortyment produktów, w

tym łączniki, gniazda, puszki montażowe oraz przedłużacze. Produkcja opiera się na

własnym zapleczu konstrukcyjnym i technologicznym zlokalizowanym w Wierbce.



Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent

Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

Tel.: 32/67 37 106-110

www.ospel.pl