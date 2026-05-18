Nowe trendy kolorystyczne osprzętu Ospel S.A. na targach ARCHITECT@WORK 2026

Wydarzenie ARCHITECT@WORK, zaplanowane na koniec maja (w godzinach 11:00 - 18:00), to przestrzeń dedykowana innowacjom w architekturze i designie. Dla Ospel S.A. obecność na warszawskim EXPO XXI stanowi okazję do zaprezentowania kierunków rozwoju w zakresie estetyki detali wnętrzarskich. Ekspozycja firmy skupi się na nowych wariantach kolorystycznych, które ułatwiają dopasowanie osprzętu do współczesnych, zróżnicowanych koncepcji aranżacyjnych.

W centrum uwagi znajdą się trzy sprawdzone na rynku serie produktowe: Sonata, Aria oraz linia Sonata Touch. Wprowadzenie nowej palety barw do tych kolekcji to odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku w zakresie spersonalizowanego designu. Rozszerzenie oferty kolorystycznej idzie w parze z zachowaniem dotychczasowych parametrów technicznych oraz funkcjonalności, z których znane są mechanizmy Ospel S.A. Podczas wydarzenia specjaliści będą mogli na żywo zapoznać się z fakturami i wykończeniem poszczególnych modeli.

– Dialog z Projektantami i Architektami jest dla nas kluczowy w ciągłym doskonaleniu naszych rozwiązań. Udział w Laboratorium Dobrej Marki to kolejna okazja do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń z naszymi partnerami. Zaprezentujemy nową kolorystykę w seriach Sonata, Aria i Sonata Touch, chcąc pokazać rozwiązania, które łączą funkcjonalność z aktualnymi wymogami estetycznymi rynku - komentuje Beata Pandel, Prokurent w Ospel S.A.

O firmie Ospel S.A. Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma dostarcza na rynek kompleksowe rozwiązania w zakresie łączników, gniazd oraz akcesoriów instalacyjnych, łącząc wieloletnie doświadczenie inżynieryjne z nowoczesnym wzornictwem przemysłowym.

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

32 673 71 06-110 wew. 333

668 415 406

www.ospel.pl