Ospel S.A. wprowadza inteligentny regulator temperatury Wi-Fi do serii Sonata
Firma Ospel S.A. rozszerzyła ofertę osprzętu elektroinstalacyjnego z popularnej linii Sonata o nowoczesny, elektroniczny regulator temperatury z modułem Wi-Fi. Nowe urządzenie pozwala na zdalne zarządzanie systemami grzewczymi i chłodzącymi z poziomu aplikacji mobilnej, łącząc funkcjonalność rozwiązań smart home ze spójnym, modułowym wzornictwem serii.
2026-06-15, 12:12

Nowy regulator temperatury Wi-Fi to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do sterowania m.in. wodnym i elektrycznym ogrzewaniem podłogowym (w tym matami i foliami grzewczymi) oraz klimatyzacją. Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniem dwutorowo: lokalnie, wykorzystując do tego panel z czytelnym, okrągłym wyświetlaczem, lub w pełni zdalnie za pomocą darmowej aplikacji Tuya Smart Life (dostępnej na systemy Android i iOS). Mobilny dostęp umożliwia m.in. tworzenie spersonalizowanych harmonogramów dobowych, bieżące monitorowanie parametrów oraz łatwą optymalizację zużycia energii cieplnej z dowolnego miejsca.

„Pod względem technicznym sterownik oferuje cztery elastyczne tryby pomiaru temperatury (w zakresie od 5 do 35°C), wykorzystując wbudowany czujnik powietrzny oraz opcjonalny czujnik podłogowy.” - wyjaśnia Beata Pandel z Ospel S.A.

Urządzenie wyposażono w szereg funkcji energooszczędnych i zabezpieczających. Detekcja otwartego okna automatycznie obniża temperaturę na czas wietrzenia pomieszczenia, zapobiegając stratom energii. Z kolei wbudowany tryb limitera (zabezpieczenie przed przegrzaniem) chroni delikatne materiały wykończeniowe, takie jak panele winylowe czy drewniane deski, przed odkształceniem. Dostęp w miejscach publicznych oraz domach z małymi dziećmi można zabezpieczyć kodem PIN.

Dzięki modułowej konstrukcji, nowy regulator jest w pełni kompatybilny z wielokrotnymi ramkami serii Sonata. Pozwala to na stworzenie spójnej wizualnie instalacji elektrycznej w jednym ciągu obok gniazd i łączników. „Urządzenie jest dostępne w bogatej palecie kolorystycznej, obejmującej m.in. klasyczną biel, głęboką czerń, matowe srebro, szampańskie złoto, kaszmir oraz szary grafit, co ułatwia bezproblemowe wkomponowanie sterownika w każdą aranżację wnętrza.” - dodaje Beata Pandel.

więcej informacji: www.ospel.pl/inteligentny-regulator-temperatury-wi-fi-do-serii-sonata

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych, bezpiecznych i estetycznych rozwiązań dla domów, biur oraz obiektów użyteczności publicznej, łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami produkcji.

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent

Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

32/6737106-110 wew. 333

668415406

www.ospel.pl

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Prokurent
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
ZAŁĄCZNIKI
regulator_temperatury_wi-fi_instrukcja.pdf regulator_temperatury_wi-fi_konfiguracja.pdf regulator_temperatury_wi-fi_schemat.pdf sonata_elektroniczny_regulator_temperatury_skos-298x352.png sonata_ramka_czarne_szklo_regulator_temperatury_www-1200x675.jpg sonata_ramka_szklana_szare_szkl_oszronione_regulator_temperatury_www2.jpg
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