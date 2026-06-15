Ospel S.A. rozszerza serię Aria o nowe, szklane ramki o owalnym kształcie

Nowe ramki z serii Aria charakteryzują się połączeniem nowoczesnego wzornictwa z precyzyjnymi proporcjami. Wykorzystanie szkła jako materiału wykończeniowego nadaje osprzętowi wizualnej lekkości, a owalny kształt przełamuje standardowe, ostre linie tradycyjnych włączników i gniazd. Oferta obejmuje dwa ponadczasowe, kontrastowe warianty kolorystyczne: klasyczną biel oraz głęboką czerń, co ułatwia dopasowanie elementów do różnorodnych palet barw we wnętrzach.

Szklane ramki zewnętrzne zachowują pełną kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami oraz wewnętrznymi ramkami ozdobnymi serii Aria. Umożliwia to bezproblemową personalizację osprzętu poprzez łączenie kolorów oraz stosowanie dedykowanego podświetlenia klawiszy (LED lub LTS). Szklana powierzchnia jest nie tylko elementem dekoracyjnym, ale również ułatwia utrzymanie osprzętu w czystości i zapewnia wysoką odporność na codzienne użytkowanie.

Wprowadzenie nowych form i materiałów w serii Aria to krok w stronę architektów wnętrz i inwestorów poszukujących detali o wysokim standardzie estetycznym. „W nowoczesnym projektowaniu przestrzeni to właśnie precyzyjnie dobrane detale definiują ostateczny charakter wnętrza. Wprowadzenie szklanych, owalnych ramek do serii Aria jest odpowiedzią na wyraźny trend rynkowy, w którym odchodzi się od surowych form na rzecz organicznych, miękkich linii. Szkło dodaje osprzętowi szlachetności, a jego refleksyjna powierzchnia doskonale współpracuje ze światłem w pomieszczeniu, łącząc funkcję użytkową z wyrafinowaną estetyką” - wyjaśnia Beata Pandel z Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych, bezpiecznych i estetycznych rozwiązań dla domów, biur oraz obiektów użyteczności publicznej, łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami produkcji.

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent

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