Inwestycja Ospel S.A. w Wierbce: Nowa linia produkcyjna rur karbowanych o podwyższonej wytrzymałości

Modernizacja parku maszynowego w głównej siedzibie firmy w Wierbce to odpowiedź na rosnące wymagania rynku instalacyjnego. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoliło na optymalizację procesu wytwarzania rur karbowanych, potocznie nazywanych peszlami. Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych przekłada się bezpośrednio na precyzję wykonania oraz parametry fizyczne gotowego wyrobu.

Nowa generacja peszli produkcyjnych Ospel S.A. charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, w tym przede wszystkim na zgniatanie. Zastosowane materiały i procesy technologiczne zapewniają również wysoką tolerancję na skrajne temperatury oraz promieniowanie UV. Dzięki temu rury instalacyjne mogą być bezpiecznie stosowane w bardziej wymagających środowiskach, zapewniając długotrwałą i bezawaryjną ochronę prowadzonych wewnątrz przewodów.

– Naszym nadrzędnym celem przy tej inwestycji była optymalizacja codziennej pracy profesjonalistów. Zastosowanie najnowszych technologii produkcyjnych pozwoliło nam stworzyć produkt elastyczny, a zarazem wysoce odporny na czynniki zewnętrzne. Zależało nam, aby dostarczyć na rynek peszel, który podczas układania przewodów fizycznie współpracuje z instalatorem, a nie stawia mu opór, znacząco skracając czas montażu – podkreśla Beata Pandel, Prokurent w firmie Ospel S.A.

Dla wsparcia technicznego instalatorów, producent udostępnił również dedykowany poradnik dotyczący prawidłowego doboru rur karbowanych do specyfiki prowadzonych kabli, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej firmy (www.ospel.pl/jak-dobrac-peszel-do-kabli-przewodnik-po-rurach-karbowanych-ospel).

O FIRMIE OSPEL S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym łączniki, gniazda, przedłużacze oraz akcesoria instalacyjne, łącząc nowoczesne technologie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Całość produkcji odbywa się w zakładach na terenie Polski.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Beata Pandel

Prokurent

Ospel S.A.

Więcej informacji na https://www.ospel.pl/jak-dobrac-peszel-do-kabli-przewodnik-po-rurach-karbowanych-ospel