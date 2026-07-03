Ospel S.A. wprowadza pięć nowych wariantów kolorystycznych osprzętu z serii Sonata
[KATOWICE 3 lipca 2025] Firma Ospel S.A. wzbogaca ofertę osprzętu elektroinstalacyjnego z serii Sonata o pięć nowych wykończeń: wanilię, kobalt, malachit, morelę oraz burgund. Nowa paleta jest już dostępna w ramach zamówień specjalnych, przygotowanych z myślą o architektach i projektantach wnętrz jako odpowiedź na aktualne trendy rynkowe.
2026-07-03, 17:15

Nowa propozycja w portfolio Ospel S.A. dostępna będzie z końcem lipca i obejmuje gniazda i łączniki w pięciu niestandardowych barwach. Wprowadzenie poszerzonej palety kolorystycznej dla flagowej serii Sonata ma na celu umożliwienie precyzyjnego dopasowania osprzętu elektroinstalacyjnego do indywidualnych koncepcji wizualnych. Dzięki temu gniazda i włączniki przestają być wyłącznie technicznym wyposażeniem, a stają się zintegrowanym, przemyślanym elementem wystroju wnętrza.

Warianty w nowych kolorach nie wchodzą w skład standardowej oferty magazynowej. Są one udostępniane w trybie zamówienia specjalnego, co stanowi rozwiązanie dedykowane profesjonalistom z branży wnętrzarskiej. Architekci i projektanci, pracujący nad autorskimi realizacjami, mogą realizować zamówienia na nową paletę Sonaty, kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami handlowymi firmy Ospel S.A. w poszczególnych regionach.

Wprowadzenie niestandardowej kolorystyki to bezpośrednia reakcja producenta na sygnały płynące z rynku profesjonalnego. Jak zaznacza Beata Pandel, Prokurent z Ospel S. A. : "Dedykowane kolory osprzętu w najmodniejszych barwach, zgodnych z najnowszymi trendami, to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych ważnych partnerów, czyli architektów i projektantów". Rozwiązanie to ma ułatwić twórcom realizację spójnych kompozycyjnie projektów, w których każdy detal architektoniczny odpowiada precyzyjnym założeniom wizualnym.

O firmie Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma dostarcza na rynek wysokiej jakości łączniki, gniazda i akcesoria instalacyjne do budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego, łącząc niezawodne rozwiązania technologiczne z aktualnymi trendami we wzornictwie przemysłowym.

https://www.ospel.pl/osprzet-elektroinstalacyjny/seria-sonata

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent

Ospel S.A.

promocja@ospel.com.pl

tel. 32/6737106-110 wew. 333668415406

KONTAKT / AUTOR
Beata Pandel
Prokurent
Ospel S.A.
32/6737106-110 wew. 333
668415406
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