Trzy wiodące warianty kolorystyczne osprzętu Ospel S.A. w bieżącym sezonie

Z analizy preferencji rynkowych wynika, że wiodącym wyborem w przestrzeniach wykorzystujących naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, jest odcień kaszmirowy. Ten ciepły beż z domieszką szarości oferowany jest przez Ospel S.A. w ramach serii Sonata oraz As. Natomiast z myślą o projektach utrzymanych w stylu skandynawskim oraz japandi, dużym zainteresowaniem cieszy się matowa zieleń (szałwia). Kolor ten, inspirowany barwami natury, jest rozwiązaniem dedykowanym i dostępnym wyłącznie w linii As.

Trzecim, niezwykle popularnym wariantem jest czarny mat, który stanowi wyrazisty akcent architektoniczny. Wykończenie to wpisuje się w założenia estetyczne wnętrz typu loft oraz modern classic. Z uwagi na jego uniwersalność i wysokie zapotrzebowanie rynkowe, czarny mat został udostępniony w najszerszym portfolio produktowym firmy i obejmuje główne serie osprzętu: Szafir, Sonata, Impresja, Aria oraz As.

„Dominacja tych trzech wykończeń na rynku instalacyjnym potwierdza tendencję, w której gniazda i włączniki przestały pełnić wyłącznie funkcje techniczne. Obecnie inwestorzy traktują je jako pełnoprawny element dekoracyjny, który wymaga precyzyjnego dopasowania do stylistyki i kolorystyki całego obiektu” - podkreśla Beata Pandel, Prokurent z Ospel S.A.

O firmie Ospel S.A.

Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma dostarcza na rynek wysokiej jakości łączniki, gniazda i akcesoria instalacyjne do budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego, łącząc niezawodne rozwiązania technologiczne z aktualnymi trendami we wzornictwie przemysłowym.

https://www.ospel.pl/kaszmir-i-zielony-mat-nowe-kolory-serii-as-w-zgodzie-z-trendami-wnetrzarskimi

Kontakt dla mediów:

Beata Pandel

Prokurent

Ospel S.A.

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